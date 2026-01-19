Lukaku saluta il Napoli, offerta improvvisa: ritorno incredibile, parte il domino a gennaio

Sul belga ci sono movimenti importanti di mercato con un clamoroso ritorno già in questa finestra invernale

Il Napoli sta vivendo un momento assolutamente decisivo della sua stagione. In campo come sul mercato, con le due questioni ovviamente sempre strettamente collegate. I risultati e gli infortuni restano il tema principale, con gli azzurri che stanno faticando anche per colpa delle tantissime assenze su cui è tornato il responsabile dello staff sanitario Canonico. Nel lungo punto della situazione c’è stato spazio anche per le condizioni di Romelu Lukaku, che è sostanzialmente recuperato. “Se va in panchina significa che può giocare, poi sta all’allenatore”, la sua precisazione. Il belga è un elemento importante, anche per lo spogliatoio, ma è normale che qualche riflessione sul futuro può nascere. Hojlund sta convincendo e in ogni caso un altro attaccante il Napoli vorrebbe portarlo, anche in previsione più a lungo termine.

Ma Big Rom ha quasi 33 anni, un fisico non semplice da gestire, in estate non si può escludere niente. O magari anche prima. Secondo l’esperto di mercato turco Ekrem Konur gli agenti di Lukaku avrebbero avuto i primi colloqui con l’Everton. Il manager Moyes ha bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche: sarebbe un ritorno, visto che a Goodison Park ha vissuto anni importanti, segnando 87 gol. Anche se ore i Toffees hanno cambiato stadio grazie all’investimento dei Friedkin, che hanno già avuto Lukaku alla Roma, volendolo fortemente e lavorandoci in maniera diretta. Per cui comunque i rapporti sono già buoni.

Il belga sarebbe uno dei candidati principali addirittura, viste anche le difficoltà per arrivare a En-Nesyri, su cui c’è proprio il Napoli oltre alla Juve. Anche l’Aston Villa di Emery cerca una punta e potrebbe prendere Abraham dal Besiktas: se non dovesse arrivare l’attaccante del Napoli sarebbe il piano B designato e non è escluso che negli ultimi giorni possano formulare un’offerta ufficiale. Secondo le stesse indiscrezioni, gli azzurri – per liberarsi di un ingaggio molto esante – sarebbero disposti ad accettare offerte da 15-20 milioni di euro. In Turchia, invece, rilanciano lo stesso Besiktas su Lukaku, che sarebbe così il sostituto di Abraham, libero di volare all’Aston Villa. Una serie di intrecci di bomber.