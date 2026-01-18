Napoli, sorpasso improvviso sulla Juve: offerta accettata e Conte e esulta

Gli azzurri potrebbero presto avere a disposizione un tassello importantissimo per l’attacco in vista della seconda parte di stagione

Tutti vogliono un attaccante. Tutte cercano rinforzi nel reparto offensivo, con una difficoltà piuttosto diffusa e pronunciata a bucare la rete con continuità. Per questo la priorità anche delle big per sfruttare una classifica corta oppure scongiurare brutte sorprese soprattutto per la qualificazione in Champions League che resta la stella polare per tutte quante, è quella di una punta da aggiungere al roaster. E in certi casi parliamo pure di giocatori piuttosto ‘pesanti’ e non semplici nomi per fare numero.

La Roma ha preso Malen, giocatore esperto e di livello internazionale, la Juve sta provando invece a far suo Mateta del Crystal Palace. Una strada in salita ma che i bianconeri continuano a batterla con convinzione: sarebbe un colpo decisamente a effetto. Tra le alternative c’è pure Youssef En-Nesyri del Fenerbahce, su cui però c’è forte anche il Napoli. A proposito degli azzurri, proprio dai campioni d’Italia in carica sono arrivati segnali importanti per il marocchino.

Secondo il giornalista di ‘Trt Spor’ Doruk Tecimer, il club turco starebbe valutando in maniera anche favorevole l’offerta arrivata dai partenopei per En-Nesyri, che ammonta a totali 25 milioni di euro divisi tra 5 per il prestito oneroso più 20 per il diritto di riscatto. Un’operazione che sarebbe comunque importante vista la caratura del giocatore, che ha segnato 7 gol in 15 partite di campionato, comunque subordinata obbligatoriamente alla cessione di un giocatore. Lucca o Noa Lang.