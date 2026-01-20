Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nesta-Lazio, ipotesi romantica per la panchina biancoceleste

Foto dell'autore
e

Il ko contro il Como ha aperto la crisi in casa Lazio con la posizione di Maurizio Sarri che si fa difficile.

I rapporti tra la società e il tecnico non appaiono dei migliori con l’allenatore che di recente si è lamentato delle scelte di mercato della squadra.

Al momento non appare in programma una separazione tra le parti, ma tra i tifosi biancocelesti inizia a serpeggiare una possibilità per la panchina della squadra che ha un nome e un cognome: Alessandro Nesta.

Alessandro Nesta
Idea Nesta per la panchina della Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Libero da contratti dopo l’avventura al Monza, il tecnico è in attesa di un nuovo progetto e, l’eventuale chiamata della Lazio sarebbe difficile da rifiutare per lui che è stato una bandiera della squadra capitolina.

Al momento si tratta solamente di un’eventualità, ma le strade del mercato, si sa, possono sempre regalare sorprese.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie