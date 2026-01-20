Nesta-Lazio, ipotesi romantica per la panchina biancoceleste

Il ko contro il Como ha aperto la crisi in casa Lazio con la posizione di Maurizio Sarri che si fa difficile.

I rapporti tra la società e il tecnico non appaiono dei migliori con l’allenatore che di recente si è lamentato delle scelte di mercato della squadra.

Al momento non appare in programma una separazione tra le parti, ma tra i tifosi biancocelesti inizia a serpeggiare una possibilità per la panchina della squadra che ha un nome e un cognome: Alessandro Nesta.

Libero da contratti dopo l’avventura al Monza, il tecnico è in attesa di un nuovo progetto e, l’eventuale chiamata della Lazio sarebbe difficile da rifiutare per lui che è stato una bandiera della squadra capitolina.

Al momento si tratta solamente di un’eventualità, ma le strade del mercato, si sa, possono sempre regalare sorprese.