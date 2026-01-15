“Conte via da Napoli”, clamorosa presa di posizione: c’è l’annuncio

Bomba in casa Napoli il giorno dopo il pari interno contro il Parma in campionato: sono ore caldissime, cosa succede.

Una parte dei tifosi del Napoli non ne può più. Il deludente pareggio contro il Parma (0-0) nel recupero della sedicesima giornata di Serie A ha permesso all’Inter di scappare in classifica e riacceso il malumore sotto il Vesuvio. Gli azzurri sembrano distanti anni luce dalla splendida squadra apprezzata nella prima parte di stagione e, dopo quello contro l’Hellas Verona, rimediano un altro pareggio contro una squadra di bassa classifica.

Una batosta terrificante per il club campione d’Italia in carica, che punta a giocarsi lo scudetto con Inter, Milan, Juve e Roma.

“Conte out”, esplode la rabbia dei tifosi su X

Come già accaduto in passato, in queste ore è esplosa la rabbia dei tifosi ed è tornato in tendenza su X l’hashtag #ConteOut: parte del popolo di fede azzurra si dice stanco della gestione Conte e invoca l’allontanamento immediato del tecnico salentino.

#CONTEOUT VIA DA NAPOLI ADESSO BASTA !!!! SE NE DEVE ANDARE ALL ISTANTE E’ UN MEDIOCRE LO STO DICENDO DA UNA VITA. SMETTETELA! SMETTETELA DI VEDERE I FANTASMI E GIUSTIFICARE QUESTA VERGOGNA MONDIALE BASTAA — Enigmatic7x (@Enigmatic7_X) January 14, 2026

Una presa di posizione clamorosa e inaspettata, se si considera che il Napoli è ancora in corsa in tutte le competizioni, ovvero campionato, Champions League e Coppa Italia. Sabato alle ore 18:00 si torna in campo per l’anticipo della seconda giornata di ritorno contro il Sassuolo: se non è l’ultima chiamata per Conte e per il Napoli, poco ci manca.