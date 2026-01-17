PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-SASSUOLO 1-0: Conte torna ai tre punti, ma perde tre calciatori

Voti, top e flop di Napoli-Sassuolo, valida per la ventunesima giornata di Serie A.

Si è tornati in campo subito per gli azzurri che in settimana saranno protagonisti anche in Champions League, contro i neroverdi di Fabio Grosso.

Pronti via, al 7mo per la precisione, da sinistra calcia forte Elmas che trova pronto alla respinta Muric, al centro dell’area di rigore Lobotka tira un missile e fa 1-0. Subito però i neroverdi reagiscono e si procurano l’occasione per riaprirla, palla profonda per Laurienté che viene lanciato sulla fascia, calcia e trova Milinkovic-Savic che respinge e Pinamonti non ne approfitta murato da Juan Jesus. Occasione al ventesimo anche per Lipani che calcia forte in diagonale ma non trova la porta. Occasionissima per Fadera che viene servito coi giri giusti da Laurienté ma fallisce l’aggancio che l’avrebbe messo solo davanti al portiere avversario.

Nella ripresa tiro da fuori con Milinkovic-Savic che va subito giù e compie un prodigio. Nel secondo tempo la partita sembra più addormentata fino a quando al minuto 70 errore in disimpegno del Sassuolo con McTominay che calcia fortissimo da fuori sfiorando il palo alla destra di Muric. Si fanno male anche Rrahmani e Politano, ma gli azzurri portano a casa una vittoria importante per rimanere a -6 dall’Inter che aveva vinto nel pomeriggio.

Voti Napoli

Di seguito leggiamo i voti del Napoli di Antonio Conte.

Milinkovic-Savic 7: parata importante su Laurientè al decimo, ma la lascia là e forse poteva fare meglio. Alla fine del primo tempo poi rischia di fare la frittata su un colpo di testa di Vranckx che gli sfugge, para in due tempi. Miracolo pronti via nella ripresa su un tiro da fuori compie un vero prodigio, andando a terra davvero velocemente. Alla fine si rivela decisivo;

Beukema 5: soffre come braccetto destro sull’esplosività di Laurientè nel primo tempo, stando spesso basso senza riuscire a giocare il pallone in uscita come è abituato a fare. Esce nella ripresa con il cambio di modulo; (57′ Lang 5): gioca oltre mezz’ora senza forza fisica e rapidità come al suo solito, bocciato;

Rrahmani 6,5: solita partita di grande solidità e deve rimediare alla fragilità del braccetto di destra sugli spunti di Laurienté. Le sue prestazioni però sono una certezza per Conte e per questo peserà ancor di più l’infortunio che lo costringe a uscire a venti dalla fine; (67′ Buongiorno 6): si mette lì con la solita esperienza, giocando una buona prova di posizionamento soprattutto;

Juan Jesus 7: pronti via salva i suoi da un gol fatto in scivolata con Pinamonti che era pronto a esultare per l’1-1. Gioca con equilibrio e personalità risultando decisivo;

Di Lorenzo 6: gioca come quinto senza brillare ma senza nemmeno demeritare, gara sufficiente e poco più;

Lobotka 7: torna a segnare dopo tre anni sbloccando la partita subito con un tiro molto forte da fuori che alla fine decide il risultato. Gioca con personalità e guida la squadra, dimostrando ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, di essere uno dei calciatori più forti della Serie A;

McTominay 5.5: nel primo tempo trotterella in campo, senza trovare posizione. Unico squillo nel finale, prima dell’intervallo, quando calcia fuori, ma senza convinzione, una punizione da buona posizione. A un quarto d’ora dalla fine tira forte, su un errore in uscita dei neroverdi, la palla esce di poco e il Maradona si accende. Meno presente fisicamente rispetto al solito;

Spinazzola 6: la sua partita si divide tra una fase offensiva eccellente e una difensiva con qualche difficoltà di troppo. Dal suo lato c’è Fadera che nonostante sbagli tutto tecnicamente si fa vedere e si propone, non riesce mai a tenerlo;

Vergara 6: parte col freno a mano tirato, sembra che senta pesare sulle spalle la maglia da titolare. Cresce nel percorso della sua partita, procurandosi anche una punizione da buona posizione, poi vanificata da McTominay, alla fine della prima frazione di gioco. Applausi poi quando al 45esimo stoppa un bel pallone, fa fuori Muharemovic e tira a giro da fuori, non prende la porta ma il pubblico gli riconosce il gesto tecnico. Nella ripresa cala e viene cambiato; (62′ Mazzocchi 6): si fa vedere per la prima volta al minuto 78 con un tiro violento da fuori ma un po’ centrale che Muric blocca. Prova poi una percussione centrale con potenza fisica ed esplosività. Bene;

Elmas 6: nel primo tempo è uno dei più frizzanti del Napoli, tanto che da un suo tiro, respinto da Muric, arriva il gol di Lobotka che sblocca il match. Ci mette voglia e qualità, me nella ripresa prende un colpo ed è costretto a uscire; (56′ Politano): non riesce a entrare in partita, calcia fuori al minuto 90 quando si fa pure male;

Hojlund 4: rimane davanti a fare da boa, non gioca con la squadra e non riesce mai a creare occasioni pericolose. Annullato da un grande Muharemovic, deve fare di più;

All.Conte 6: il minimo sindacale, la sufficienza, perché sebbene gli infortuni siano una scusa reale, sempre una scusa rimangono. Contro il Sassuolo si poteva e si doveva fare di più.

Voti Sassuolo

E ora invece i voti del Sassuolo di Fabio Grosso.

Muric 6.5 : pronti via devia come può un tiro forte e ravvicinato di Elmas, ma non può nulla sua Lobotka. In un altro paio di occasioni dimostra personalità e scelte giuste. Buona gara;

Walukiewicz 6.5: non ha vita facile sulla destra dove affondano prima Elmas e poi anche Lang. Lui risponde presente con forza fisica e grande attenzione;

Idzes 6 prova sufficiente, riesce a giocare un paio di palloni anche puliti in uscita che ne dimostrano tutta la qualità;

Muharemovic 7: annulla Hojlund con una prestazione maiuscola che fa capire perché la Juventus lo rivoglia indietro e perché l’Inter ha pensato a lui per ringiovanire la difesa;

Doig 6.5: sulla corsia sinistra è un martello, preme in avanti senza sfigurare quando deve coprire dietro. Dal suo lato non si passa e questo dimostra quanto questo ragazzo sia completo; (80 Coulibaly sv)

Lipani 6.5: gli tremano le gambe per l’emozione nell’intervista pre-partita, quando entra in campo però lo fa con personalità e senza abbassare la testa, tanto che al ventesimo sfiora il gol con un tiro da fuori in diagonale davvero pericoloso. Gioca con la personalità del grande calciatore. Si farà; (89′ Moro sv)

Matic 6: solita prestazione di sostanza, fisicità e leadership. Tiene alta la squadra e sgrida i compagni quando sembrano schiacciarsi un po’ troppo verso il basso;

Vranckx 5: si vede poco nel primo tempo, sovrastato dal centrocampo avversario, emerge al minuto 35 con un colpo di testa su sponda di Pinamonti che il portiere avversario rischia di buttarsi dentro da solo. Grosso lo lascia negli spogliatoi all’intervallo; (45′ Iannoni 5): non entra praticamente in partita, rimanendo molto stretto quando invece dovrebbe dare ampiezza. Non meglio del compagno che ha sostituito;

Fadera 4.5: molto impreciso, sbaglia uno stop su una ripartenza di Laurientè che poteva gestire meglio. Prestazione inaccettabile per la sufficienza con cui gioca il pallone senza riuscire mai a essere realmente pericoloso; (80′ Skjellerup sv)

Pinamonti 5: troppo molle quando si trova la porta spalancata e viene murato da Juan Jesus. La sua prestazione rimane anonima, come impossibile è capire perché Cheddira non giochi mai e il prescelto per una maglia sia sempre lui. Eterno incompiuto; (89′ Cheddira sv)

Laurientè 6.5: estro e talento, sulla sinistra ne salta due e calcia al decimo, ma trova Milinkovic-Savic. Serve poi un cioccolatino a Fadera che sbaglia il controllo, l’aveva messo in porta da solo contro il portiere avversario. Calcia poi altissima, in curva, una punizione anche se da molto lontano. Cala nella ripresa;

All.Grosso 7: era dato da tutti come probabile primo esonero della Serie A, se la giocava con Pisacane, invece stanno tutti e due ancora lì saldi e come sorprese. Questo Sassuolo non si piega nemmeno contro un avversario di livello internazionale e meritava almeno il pareggio.

Tabellino della partita

Per completare andiamo a leggere il tabellino di Napoli-Sassuolo che ci racconta la partita in ogni minimo dettaglio almeno dal punto di vista dei dati.

NAPOLI 3-4-2-1 – Milinkovic-Savic; Beukema (57′ Lang), Rrahmani (67′ Buongiorno), Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (62′ Mazzocchi), Elmas (56′ Politano); Hojlund. All.Conte A disposizione: Ambrosino, Contini, Ferrante, Gutierrez, Lucca, Marianucci, Olivera.

SASSUOLO 4-3-3 – Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (80′ Coulibaly); Lipani, Matic, Vranckx (45′ Iannoni); Fadera (45′ Skjellerup), Pinamonti (89′ Cheddira), Laurienté. All.Grosso. A disposizione: Frangella, Odenthal, Paz, Pierini, Romagna, Satalino, Turati, Zacchi.