Tegola Napoli, ora arriva l’annuncio: Conte è in guai seri

La questione infortuni è allarmante per gli azzurri e in questi giorni sono sorte tantissime polemiche: arriva la risposta ufficiale

In questi ultimi giorni hanno fatto discutere in casa Napoli le parole di Conte, di Stellini e un po’ di tutto l’ambiente in relazione ai continui infortuni che hanno colpito la rosa azzurra. E soprattutto la mancanza di una comunicazione chiara relativamente ai tempi di recupero, da Lukaku a Neres, De Bruyne e tutti gli altri. A tal proposito la risposta dello stesso club è arrivata in via ufficiale per bocca del responsabile dello staff sanitario, Raffaele Canonico. A ‘Radio CRC’, partner ufficiale del Napoli, c’è stata una lunga chiacchierata in cui sono stati determinati con precisione i possibili rientri di ogni singolo infortunato: “De Bruyne ha una prognosi prevista per fine febbraio, inizio marzo per il reintegro assoluto in squadra. Elmas in realtà aveva dei sintomi influenzali con mal di pancia e nausea: oggi si è allenato quindi è tranquillo”.

“Lukaku? Chi viene in panchina può scendere in campo, partiamo da questo presupposto. In Supercoppa si è fatto anche un discorso di gruppo, considerando il peso che lui ha nello spogliatoio. Gli ultimi giorni ha lavorato completamente con la squadra: poi è ovvio che la valutazione è del mister. Comunque è recuperato. Anguissa aveva un rientro previsto tra Copenaghen e Juve, avevamo anticipato un po’ i tempi ma martedì durante la seduta con la squadra si è bloccato con la schiena e questo ci ha rallentato. Stiamo riaumentando i carichi di lavoro, siamo fiduciosi che in settimana o fine settimana si riaggreghi alla squadra“.

“Su Gilmour, contiamo che tra 3 settimane ci saremo – continua canonico -. Meret? Dire che è sfortunato è poco. Ha avuto una cosa abbastanza seria che per privacy preferirei non dire, ma comunque in settimana si riaggrega alla squadra. Neres? Ha avuto un trauma distorsivo alla caviglia appoggiando male il piede in torsione. Aumentando i carichi di lavoro, il ragazzo avverte ancora dolori a tendini e comparto legamenti: quindi non è partito per Copenaghen e ci siamo un attimo frenati. Vediamo per Torino, con il Chelsea è un’ipotesi, ma è difficile. L’ideale adesso sarebbe di non forzare e non spingere”. Infine Rrahmani sarà out due settimane, Politano circa un mese.