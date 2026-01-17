Atalanta
Ultim’ora Sky Sport – Conte beffa la Juve: è assalto Napoli

Foto dell'autore

Si accende la sfida tra Juve e Napoli anche sul mercato: le ultime notizie di sicuro non faranno sorridere Luciano Spalletti.

Piace tantissimo a Juve e Lazio, ma il futuro di Daniel Maldini rischia di riservare un grandissimo colpo di scena. Il ragazzo classe 2001 continua a giocare poco all’Atalanta, anche dopo l’arrivo di Palladino in panchina, e dunque la dirigenza nerazzurra non avrebbe alcun problema a provarsene già in questa sessione di gennaio.

Daniel Maldini
Daniel Maldini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nelle ultime ore si era parlato con insistenza di un affondo della Juve che, però, ora rischia di essere beffata da una grande rivale.

Maldini-Juve, beffa in arrivo: il Napoli spinge

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe in mente di accelerare proprio per Maldini già nei prossimi giorni: la sua candidatura per rinforzare il reparto offensivo del club azzurro resta forte sia nell’immediato, che per giugno.

Antonio Conte apprezza tantissimo le caratteristiche tecniche del figlio d’arte ed è convinto che Maldini possa essere funzionale al progetto tecnico-tattico del Napoli: proprio per questo motivo, il patron De Laurentiis spinge ed è pronto ad accontentare l’allenatore salentino.

