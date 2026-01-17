Ultim’ora Sky Sport – Conte beffa la Juve: è assalto Napoli

Si accende la sfida tra Juve e Napoli anche sul mercato: le ultime notizie di sicuro non faranno sorridere Luciano Spalletti.

Piace tantissimo a Juve e Lazio, ma il futuro di Daniel Maldini rischia di riservare un grandissimo colpo di scena. Il ragazzo classe 2001 continua a giocare poco all’Atalanta, anche dopo l’arrivo di Palladino in panchina, e dunque la dirigenza nerazzurra non avrebbe alcun problema a provarsene già in questa sessione di gennaio.

Nelle ultime ore si era parlato con insistenza di un affondo della Juve che, però, ora rischia di essere beffata da una grande rivale.

Maldini-Juve, beffa in arrivo: il Napoli spinge

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe in mente di accelerare proprio per Maldini già nei prossimi giorni: la sua candidatura per rinforzare il reparto offensivo del club azzurro resta forte sia nell’immediato, che per giugno.

Antonio Conte apprezza tantissimo le caratteristiche tecniche del figlio d’arte ed è convinto che Maldini possa essere funzionale al progetto tecnico-tattico del Napoli: proprio per questo motivo, il patron De Laurentiis spinge ed è pronto ad accontentare l’allenatore salentino.