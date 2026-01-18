Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Biennale col Napoli, Conte lo vuole a tutti i costi: firma a un passo

Foto dell'autore

Arrivano buone notizie per Antonio Conte e tutto il Napoli con gli azzurri che potrebbero presto festeggiare la firma di un calciatore con un biennale.

Sono giorni importanti per quello che riguarda il calciomercato con le squadre al lavoro per cercare i rinforzi da inserire in rosa in vista della seconda parte di campionato.

Antonio Conte
Napoli, in arrivo la firma di un biennale (Ansa Foto) – calciomercato.it

In casa Napoli potrebbe presto arrivare la firma di un calciatore pronto a legarsi al club azzurro in vista delle prossime due stagioni. Un’operazione fortemente voluta da Antonio Conte e che farà piacere ai tifosi della squadra campione d’Italia in carica.

Rinnovo di due anni in casa Napoli, ci siamo

Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto con il Napoli, è pronto a firmare con gli azzurri per altri due anni, andandosi a legare fino al giugno del 2028. Un rinnovo importante che porterà il terzino a restare ancora a lungo a Napoli dove sta facendo molto bene, in particolare sotto la guida di Antonio Conte.

Calciatore di grande esperienza, ma anche di grande qualità, Spinazzola sta conquistando la conferma al Napoli sul campo a suon di ottime partite. Stesso destino anche per Juan Jesus. Il brasiliano è in scadenza a giugno, ma, dopo alcuni anni passati con il ruolo da comprimario, sta conquistando un posto fisso nella formazione di Antonio Conte con il club pronto a fargli firmare il rinnovo di un anno.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie