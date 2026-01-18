Biennale col Napoli, Conte lo vuole a tutti i costi: firma a un passo

Arrivano buone notizie per Antonio Conte e tutto il Napoli con gli azzurri che potrebbero presto festeggiare la firma di un calciatore con un biennale.

Sono giorni importanti per quello che riguarda il calciomercato con le squadre al lavoro per cercare i rinforzi da inserire in rosa in vista della seconda parte di campionato.

In casa Napoli potrebbe presto arrivare la firma di un calciatore pronto a legarsi al club azzurro in vista delle prossime due stagioni. Un’operazione fortemente voluta da Antonio Conte e che farà piacere ai tifosi della squadra campione d’Italia in carica.

Rinnovo di due anni in casa Napoli, ci siamo

Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto con il Napoli, è pronto a firmare con gli azzurri per altri due anni, andandosi a legare fino al giugno del 2028. Un rinnovo importante che porterà il terzino a restare ancora a lungo a Napoli dove sta facendo molto bene, in particolare sotto la guida di Antonio Conte.

Calciatore di grande esperienza, ma anche di grande qualità, Spinazzola sta conquistando la conferma al Napoli sul campo a suon di ottime partite. Stesso destino anche per Juan Jesus. Il brasiliano è in scadenza a giugno, ma, dopo alcuni anni passati con il ruolo da comprimario, sta conquistando un posto fisso nella formazione di Antonio Conte con il club pronto a fargli firmare il rinnovo di un anno.