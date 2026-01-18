Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Affare fatto, colpo Lucca in attacco: si chiude

Foto dell'autore

L’avventura di Lorenzo Lucca al Napoli è ormai conclusa con la punta che è pronta a trasferirsi in un nuovo club in vista della seconda parte di stagione.

Lorenzo Lucca
Lucca cambia maglia, addio Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un trasferimento che permetterà a Lucca di provare a mettersi in mostra anche agli occhi di Gennaro Gattuso e provare a conquistare un posto in nazionale per i prossimi playoff.

Stando a quanto affermato da Sky Sport, il Nottingham Forest avrebbe trovato l’accordo con il Napoli per il passaggio di Lorenzo Lucca in Inghilterra.

Il club inglese dovrebbe versare nelle casse dei campioni d’Italia in carica una somma intorno al milione di euro con un diritto di riscatto per la prossima estate intorno ai 35 milioni di euro. Un affare che permetterebbe alla società di Aurelio De Laurentiis di rientrare completamente dell’investimento fatto durante la scorsa estate per strapparlo all’Udinese.

L’avventura di Lucca al Napoli non è stata di certo positiva con il centravanti italiano che ora rischia di essere chiuso anche dal rientro in campo di Romelu Lukaku, ormai pronto a tornare a disposizione di Antonio Conte.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie