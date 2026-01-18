Affare fatto, colpo Lucca in attacco: si chiude

L’avventura di Lorenzo Lucca al Napoli è ormai conclusa con la punta che è pronta a trasferirsi in un nuovo club in vista della seconda parte di stagione.
Un trasferimento che permetterà a Lucca di provare a mettersi in mostra anche agli occhi di Gennaro Gattuso e provare a conquistare un posto in nazionale per i prossimi playoff.
Stando a quanto affermato da Sky Sport, il Nottingham Forest avrebbe trovato l’accordo con il Napoli per il passaggio di Lorenzo Lucca in Inghilterra.
Il club inglese dovrebbe versare nelle casse dei campioni d’Italia in carica una somma intorno al milione di euro con un diritto di riscatto per la prossima estate intorno ai 35 milioni di euro. Un affare che permetterebbe alla società di Aurelio De Laurentiis di rientrare completamente dell’investimento fatto durante la scorsa estate per strapparlo all’Udinese.
L’avventura di Lucca al Napoli non è stata di certo positiva con il centravanti italiano che ora rischia di essere chiuso anche dal rientro in campo di Romelu Lukaku, ormai pronto a tornare a disposizione di Antonio Conte.