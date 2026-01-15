Scontro Juve-Napoli, ecco il bomber africano che sta per scatenare il duello

I due club sono a caccia di occasioni per il reparto offensivo, soprattutto negli ultimi giorni di mercato: è stato vicinissimo alla Roma

Il mercato degli attaccanti sta monopolizzando senza dubbio questa sessione invernale in Serie A. La Lazio ha ceduto Castellanos prendendo Ratkov e potrebbe ancora fare delle operazioni sia in entrata che in uscita, il Milan ha preso Fullkrug, la Roma ovviamente ne ha già presi due (senza escludere del tutto Zirkzee). Ma chi non si è ancora mosso in via ufficiale non è detto che non possa farlo a breve. Juve e Napoli, ad esempio cercano un rinforzo offensivo, anche se per i bianconeri non è una priorità. Gli azzurri, invece, per accoglierne uno devono prima cedere come imposto dal blocco del mercato.

Raspadori era un nome tornato d’attualità, ma sfumato, proprio perché il Napoli sta trovando qualche difficoltà a cedere Lucca e Lang. La Juve, invece, sta provando a percorrere la via di un ritorno di Chiesa, scontrandosi però con le richieste del Liverpool. Per questo alla Continassa, oltre all’esterno dentro, stanno ragionando su altre occasioni. Una può arrivare dalla Turchia, da dove è stato offerto Youssef En-Nesyri, attaccante del Fenerbahce. Di recente è stato a un passo dalla Roma, prima di scegliere Istanbul con Dovbyk in giallorosso. Secondo il giornalista Yagiz Sabuncuoglu il marocchino classe ’97 è stato offerto alla Juventus.

In queste ore, però, si è parlato anche del Napoli per l’ex Siviglia: per ‘Sky Sport’ infatti En-Nesyri può essere un’opzione per l’attacco, un’alternativa a Ferguson. L’irlandese della Roma piace molto agli azzurri, ma di mezzo c’è chiaramente il club giallorosso, il Brighton proprietario del cartellino e le cessioni. Se i tempi, come probabile, si allungheranno verso la fine del mercato En-Nesyri – che domenica giocherà la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal – può diventare davvero un nome concreto.