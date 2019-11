CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC ULTIME / Che si trattasse di un annuncio autopromozionale, o comunque di qualcosa non legato al calciomercato, era abbastanza chiaro fin da subito. Col passare delle ore poi sono stati fugati anche gli ultimi dubbi relativi al post pubblicato da Ibrahimovic con il suo nome sulla maglia dell'Hammarby, club della massima divisione svedese. Non era l'annuncio sulla sua prossima destinazione da calciatore, che anzi potrebbe essere proprio in Italia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Nelle scorse ore sono spuntate voci sui possibili inserimenti di BorussiaDortmund e Flamengo, dopo che il Tottenham si è tirato fuori per bocca del manager José Mourinho.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' però l'ipotesi più calda è il ritorno in Italia e, in particolare, al. La trattativa tra i rossoneri e lo svedese, si legge, è nel vivo e da entrambe le parti filtra la possibilità di arrivare ad un accordo. Il Milan sarebbe la prima opzione per lo svedese, davanti anche a Bologna e Napoli, ma balla ancora qualcosa tra domanda e offerta. Ibra avrebbe chiesto infatti 3 milioni di euro per sei mesi di contratto, il 'Diavolo' ne mette sul piatto 2 per i primi sei mesi e altri 4 per l'intera stagione successiva. Un accordo più lungo potrebbe aiutare a spalmare la cifra e venirsi incontro. Per Ibra è quindi il momento delle riflessioni e rispetto a quanto inizialmente preventivato, dovrebbe anticipare i tempi della sua decisione ai primi giorni di dicembre per potersi mettere subito al lavoro.

