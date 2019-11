ATALANTA DINAMO ZAGABRIA GASPERINI / Primo successo in Champions League per l'Atalanta: i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Dinamo Zagabria e possono ancora sperare nella qualificazione. Nel post gara Gian Piero Gasperini ha parlato a 'Sky': "Risultato molto stretto per la partita fatta. Il primo tempo è stato molto più combattuto e falloso, secondo tempo dominato in lungo e largo: se facevamo uno-due gol in più eravamo più contenti.

Volevamo vincere questa partita e questo successo dà senso a questa Champions".

Atalanta-Dinamo Zagabria, Gasperini esalta la squadra

GOMEZ - "In queste serate i giocatori si esaltano. Ci mancava la vittoria, questa sera la volevamo fortemente: lui come tutta la squadra è stato grandioso. Abbiamo fatto una grande partita".

MURIEL - "Ha fatto bene, avevamo bisogno di una punta centrale e lui l'ha fatta bene. Anche a lui è mancato il gol in qualche occasione ma ha creato sempre pericoli. E' stata una partita sempre positiva sotto tutti gli aspetti".

