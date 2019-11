LIVERPOOL NAPOLI DOSSENA ANCELOTTI / Tra Italia e Inghilterra, Andrea Dossena ne ha visti di campi nella propria vita. Spettatore particolare di quella che sarà la sfida tra Liverpool e Napoli, l'ex terzino dei 'Reds' e degli azzurri ha presentato così il match di domani sera, in programma all'Anfield Road: "La formazione di Ancelotti sta vivendo uno dei periodi più complicati della propria storia - racconta Dossena in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it - E dovrà affrontare il peggior avversario possibile, nel peggior momento possibile. Loro sono una squadra fortissima, non facile da affrontare di solito, figuriamoci con tutti i problemi che ci sono fuori dal campo. Il Napoli ha subito una piccola involuzione tecnica, prima giocava con fluidità, ora fatica. Ciò nonostante, il Liverpool è una squadra che ogni tanto concede, dovranno essere bravi gli azzurri ad approfittarne".

Liverpool-Napoli, l'ex Dossena sul caos società-giocatori

Ottimismo che, però, Dossena unisce ad una punta di amarezza, considerato il marasma societario e tecnico che ha investito il suo Napoli nell’ultimo periodo: "Il caos nasce da un errore commesso dall’intero sistema Napoli - spiega l’ex azzurro - I ritiri non servono a nulla, occorreva dell'altro. Se il presidente avesse voluto inviare davvero un messaggio, avrebbe dovuto ordinare ai calciatori una doppia seduta o lavorare il doppio, non svolgere il quotidiano e poi chiuderli in una stanza d’albergo.

E poi anche i ragazzi, si sono comportati in maniera sbagliata, perché il ritiro restava una direttiva della società e da dipendenti avevano il dovere di rispettarla. Ora toccherà lavorare il doppio per uscire da questo momento di crisi". Un parere che, dunque, esula Ancelotti da qualunque colpa. Almeno secondo Dossena: "Il tecnico non ha sbagliato, perché almeno ha sempre accettato il volere del club".

Napoli, Dossena esalta i due terzini del Liverpool

E da ex terzino di livello, impossibile non chiedere un parere 'del mestiere' su Alexander-Arnold e Robertson, i due treni che animano le corsie basse del Liverpool di Klopp, inseriti per altro dalla UEFA come tra i migliori difensori della scorsa edizione: "Non amo fare queste classifiche - spiega Dossena - ma parliamo di due calciatori di assoluto livello. Hanno corsa, qualità, sanno allargare il gioco o stringere al centro del campo. Sono due terzini completissimi, ben assortiti tra loro, che nel sistema di Klopp funzionano benissimo". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

a cura di Alessandro Montano

