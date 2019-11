Calciomercato Juventus, rivincita Higuain: obiettivo rinnovo

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Un Gonzalo Higuain trasformato rispetto alla controfigura della scorsa stagione prima al Milan e poi con la maglia del Chelsea. Da esubero di lusso a 'puntero' fondamentale nello scacchiere di Maurizio Sarri nella sua seconda parentesi alla Juventus. Il bomber argentino con la sua doppietta ha trascinato i campioni d'Italia nella rimonta di sabato ai danni dell'Atalanta, servendo anche l'assist al 'gemello' e connazionale Dybala per il 3-1 definitivo in favore dei bianconeri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, da esubero a 'Pipita d’oro: Higuain è tornato decisivo

Higuain è rinato sotto la cura Sarri, come dimostrano le altre reti (cinque complessive) realizzate finora tra campionato e Champions League. Sigilli pesanti e di prestigio, come le prodezze con Napoli e Inter senza dimenticare la stoccata che ha aperto le mercature contro il Bayer Leverkusen. Sono lontanissimi i rumors di mercato dell'ultima estate, con il centravanti albiceleste che al rientro a Torino sembrava destinato a salutare nuovamente la 'Vecchia Signora'.

Il 'Pipita' invece ha rimandato al mittente ogni offerta e ipotesi di cessione, desideroso di rimettersi in gioco con la casacca bianconera.

Calciomercato Juventus, Higuain a caccia di gol e rinnovo

Higuain lo ha ribadito oggi nella conferenza stampa pre-Atletico Madrid, dove molto probabilmente guiderà l'attacco della Juve insieme al rientrante Cristiano Ronaldo. "La mia scelta di restare era ferma. Sono felice di essere rimasto e il modo in cui mi ha trattato il club. Sarri? Sarei rimasto ugualmente, ma il mister mi sta aiutando molto. Sono felice di averlo ritrovato anche qui a Torino". Un idillio che continua quello tra il tecnico campano e Higuain, con il numero 21 tornato in grande spolvero e fortemente motivato nell'aiutare con i suoi gol la Juventus a raggiungere gli obiettivi prefissati. Reti, assist e prestazioni da top-player che presto potrebbero regalare al 32enne argentino il prolungamento per un'altra stagione del contratto per il momento in essere fino al 2021, con spalmatura dei 7,5 milioni all'anno che guadagna attualmente d'ingaggio. Il 'Pipita' non vuole fermarsi e prenota il rinnovo.

