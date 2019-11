CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI CRISTIANO / Mauro Icardi è già diventato inarrestabile col PSG: 10 gol in 11 partite, con meno di 720 minuti giocati. Una macchina che sta tornando a pieno regime dopo gli ultimi, tristi mesi all'Inter e che, con questo score, rende quasi scontato l'esercizio del diritto di riscatto da parte dei parigini a fine stagione, che costerebbe 70 milioni. Eppure, c'è un però.

Secondo quanto svelato dall'edizione odierna de 'Il Giorno', infatti, l'argentino si è riservato una clausola che gli consentirebbe di dire 'no' alla proposta dei francesi, che hanno pronto per lui un contratto da 8 milioni netti fino al 2024. Una clausola che potrebbe favorire la Juventus, pronta ad inserirsi sul futuro dell'argentino a prescindere dal riscatto del PSG, visto che segue la punta da oltre un anno, come ammise lo stesso ds Paratici.

A quel punto, però, bisognerebbe fare i conti con le richieste dell'Inter, che potrebbero legittimamente andare anche oltre i 70 milioni chiesti ai parigini.

Calciomercato Juventus, Cristiano potrebbe dire addio

La Vecchia Signora avrebbe pronto un quinquennale da 10 milioni netti a stagione, ma per 'Il Giorno' l'operazione dipenderebbe dall'addio di Cristiano Ronaldo, che "potrebbe decidere di andar via in caso di mancata conquista della Champions, ma pure se la Juventus dovesse trionfare in Europa", con un'altra clausola che favorirebbe questo scenario in caso di offerte dalla MLS. Liberarsi del suo ingaggio da 32 milioni all'anno, ovviamente, spalancherebbe per la società di Torino le porte a Maurito.

