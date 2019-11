CALCIOMERCATO INTER CONTE RINFORZI A CENTROCAMPO / Servono rinforzi. L'Inter di Antonio Conte aspetta gennaio per rimpolpare una rosa che sta perdendo i pezzi a causa degli infortuni. Urgono facce nuove soprattutto a centrocampo, dove i nerazzurri devono fare i conti con un nuovo stop, quello di Barella, fermatosi a Torino per un guaio al ginocchio. Beppe Marotta non si è nascosto ed è pronto ad accontentare il suo allenatore per continuare a coltivare il sogno scudetto.

Sono tanti i profili che l'Inter sta monitorando ed è pronta ad affondare il colpo. Il grande sogno porta in Spagna: non è un segreto, infatti, che Antonio Conte vorrebbe tornare ad allenare Arturo Vidal ma il Barcellona, per il momento, ha chiuso le porte. Più facile invece è portare a Milano il compagno del cileno, Rakitic, anche se servono almeno 30 milioni di euro e c'è da battere una concorrenza importante rappresentata da Juventus, Atletico Madrid e Milan.

Il grande colpo sarà finanziato da Gabigol, che sta continuando a stupire, segnando a ripetizione

Calciomercato Inter, a centrocampo ecco il profilo 'italiano'

I nerazzurri guardano anche in Serie A. Se il colpo blaugrana non dovesse concretizzarsi la pista italiana sarebbe certamente quella più percorribile. Piace parecchio Allan ma strapparlo al Napoli a gennaio è quasi impossibile. Il brasiliano potrebbe così diventare il primo obiettivo della prossima estate ma anche in questo caso bisognerà fare i conti con la Juventus. Non è meno difficile soffiare Castrovilli alla Fiorentina. Il centrocampista è la rivelazione dei Viola in questa stagione e per meno di 30/35 milioni Commisso non si siede a trattare ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo profilo, certamente più semplice da mettere a segno.

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul taccuino di Marotta ci sarebbe sarebbe anche Kucka del Parma. Il calciatore, che ha lasciato un ottimo ricordo al Milan, sta facendo bene da quando è tornato in Italia. Ducali dunque nel mirino dei nerazzurri, che pensano anche a Kulusevski e Darmian.

