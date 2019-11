GUNTER VERONA FIORENTINA ROMA SERIE A / Il Verona si conferma come una delle grandi sorprese del campionato di Serie A, forse la squadra che più ha stupito. La squadra di Juric oggi ha superato anche la Fiorentina per 1-0 grazie al gol di Samuel Di Carmine ed è salita addirittura a quota 18 punti, al nono posto in coabitazione con il Parma e a -4 dall'Atalanta e dall'Europa League. Tra i protagonisti c'è senza dubbio anche Koray Gunter, difensore classe '94 titolarissimo dell'Hellas.

Il giocatore tedesco, naturalizzato turco, ha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Per noi è stata una partita importantissima, difficile, contro una squadra fortissima. Sapevamo di dover fare una grande gara per portare a casa punti e così è stato.

Tutti hanno fatto una buona gara oggi, quando serve difendere difendiamo tutti - ha detto il difensore in prestito dal, come riporta il sito ufficiale del-. Gli attaccanti sono i primi quando vanno a pressare. Sento di essere cresciuto, ma devo migliorare ancora tanto, non ho raggiunto il massimo. Lavoriamo molto ogni settimana e io cerco di migliorarmi sempre di più". L'appetito vien mangiando e il Verona ha sempre più fame: la prossima squadra nel mirino è la, che arriverà al 'Bentegodi' domenica sera in una sfida molto attesa. "Possiamo fare una grande gara contro di loro, la prepareremo al meglio in settimana. Segno rosso per combattere la violenza sulle donne? Questa vittoria è anche per loro", ha concluso

