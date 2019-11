INTER INFORTUNIO BARELLA / Arriva il comunicato ufficiale dell'Inter sull'infortunio di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro ha lasciato ieri il campo nel match contro il Torino, visibilmente sofferente al ginocchio destro. Gli esami medici svolti all'Humanitas Center di Rozzano hanno confermato la distorsione all'articolazione ed evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per asportare un frammento di cartilagine della rotula. Il giocatore verrà operato in artroscopia.

La durata dello stop è stimabile in poco più di un mese, Barella rientrerà dunque in campo nel, dopo la pausa natalizia.

Calciomercato Inter, le mosse in vista di gennaio

Inter che nel mercato di gennaio proverà a mettere a segno acquisti importanti. Il tecnico Conte ha bisogno di allungare la profondità della rosa, per fronteggiare l'emergenza ma anche per rimanere competitivo nel lungo periodo nella sfida contro la Juventus. Marotta si sta muovendo per accontentare l'allenatore. Numerosi gli obiettivi nel mirino dei nerazzurri, che proveranno ad intervenire in tutti i ruoli per avere abbondanza di alternative.

