CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI PARMA KULUSEVSKI / Gli otto scudetti consecutivi e il primato in classifica non fanno sì che la Juventus si culli sugli allori, anzi. I bianconeri sono fermamente intenzionati a ribadire il proprio primato anche in sede di calciomercato, dove la prima avversaria, come in campo, è l'Inter. La sfida all'interno e all'esterno del terreno di gioco terrà banco sicuramente per tutta la stagione e anche per quanto riguarda ciò che verrà dopo.

Uno degli obiettivi principali su cui hanno messo gli occhi sia Fabio Paratici, ds della Juventus, che l'ex collega Beppe Marotta, ad dell'Inter, è Dejan Kulusevski.

Il talento svedese classe 2000, di proprietà dell'e in prestito al, sta incantando tutti giornata dopo giornata. Oggi, un'altra grande prestazione, condita da un gran gol di sinistro, a giro, durante. Sugli spalti del 'Dall'Ara', uno spettatore interessato: si tratta proprio di Paratici, pizzicato dalle telecamere di. Al momento della rete di Kulusevski, il dirigente bianconero è stato inquadrato nell'atto di annotare qualcosa sul suo taccuino. Possibili mosse in vista, dunque, per il tuttocampista destinato ad essere uno dei crack dei prossimi anni. Ma difficilmente se ne farà qualcosa a gennaio.

