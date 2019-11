CALCIOMERCATO SAMPDORIA QUAGLIARELLA / Il matrimonio tra Fabio Quagliarella e la Sampdoria potrebbe proseguire anche oltre il 2020. Il capitano blucerchiato, capocannoniere della scorsa stagione di Serie A, sarebbe molto vicino a prolungare il proprio accordo con la società ligure. Il contratto del giocatore campano scadrà a giugno 2020, al termine di questa stagione, ma il rinnovo pare ormai ad un passo. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Calciomercato Sampdoria, Quagliarella fino al 2021

Come sottolinea il 'Corriere dello Sport', il classe 1983 sarebbe vicino a prolungare l'accordo con la Sampdoria per un'ulteriore stagione.

L'attaccante avrebbe trovato l'accordo con la società e ora sembrerebbe mancare davvero solo l'ufficialità della firma sino a giugno 2021. Da tempo in casa blucerchiata si parlava del possibile rinnovo di Quagliarella, che ha sempre manifestato il proprio affetto per la maglia blucerchiata e per la città di Genova. Nelle scorse settimane sembravano esserci stati alcuni intoppi , ma la situazione sembra ora essersi risolta per il meglio.

