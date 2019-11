CALCIOMERCATO ATALANTA MAMBA - Un gol di Marco Reus in pieno recupero ha negato al Paderborn la prima vittoria in trasferta in questa stagione nell'anticipo della dodicesima giornata in Bundesliga in casa del Borussia Dortmund. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, sugli spalti del 'Signal Iduna Park' c'erano anche gli scout dell'Atalanta.

Sul taccuino degli osservatori del club bergamasco c'era il nome di Streli, 25enne centravanti tedesco di origini congolesi, che si è preso le luci della ribalta andando a segno prima con il sinistro e poi con il destro, per la sua prima doppietta in campionato.

Calciomercato Atalanta, quanta concorrenza per Mamba: le ultime di CM.IT

Il presidente Percassi ha provato a smorzare le voci su Duvan Zapata, seguito da top club italiani e stranieri, ma intanto è pronto a cautelarsi con un altro centravanti. In tale ottica si inserisce l'interessamento per Mamba, autore di 5 gol in 10 presenze tra campionato e coppa nonostante il pessimo rendimento del Paderborn. Ma l'Atalanta dovrà fare i conti con una folta concorrenza che comprende squadre olandesi, tedesche ed inglesi, con il West Ham in prima fila.

