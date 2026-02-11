Brutte notizie per l’Atalanta che dovrà fare a meno di Charles De Ketelaere per un po’. Il belga ha riportato un infortunio con la lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro.
Una brutta tegola per i bergamaschi che ancora non conoscono i tempi di recupero per quello che riguarda l’ex giocatore del Milan. Al momento, infatti, non appare ancora chiaro se il classe 2001 dovrà sottoporsi o meno a intervento chirurgico.
Una notizia che preoccupa l’Atalanta ma anche il Belgio con la presenza al mondiale dell’attaccante che potrebbe essere a rischio nel caso in cui dovesse restare fuori per più di due mesi.