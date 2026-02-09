Inter, idea Zappacosta a costo zero: profilo d’esperienza per i nerazzurri

Davide Zappacosta è finito nel mirino dell’Inter in vista della prossima stagione. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un calciatore in grado di agire su entrambe le fasce, visti i problemi riscontrati in questo campionato per via degli infortuni che hanno fermato Dumfries e Carlos Augusto.
Esterno in grado di giocare sia a destra che a sinistra, Zappacosta potrebbe fare molto comodo alla squadra di Cristian Chivu, rappresentando un colpo d’esperienza e di qualità per quello che riguarda le fasce.
Calciatore classe 1992, Zappacosta potrebbe legarsi ai nerazzurri tramite un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Molto dipenderà, però, da quello che sarà il destino di Luis Henrique, esterno che, dopo un inizio di campionato non semplice, sembra essere entrato al meglio nei meccanismi della squadra allenata da Chivu.
Con un contratto in scadenza nel giugno del 2026 con l’Atalanta, Zappacosta sembra destinato a lasciare la squadra allenata da Raffaele Palladino alla fine del campionato nonostante il tecnico faccia affidamento su di lui in questo periodo.