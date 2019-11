Napoli tra 'doppia multa', modulo e Milan: le ultime CM.IT

NAPOLI MULTE MODULO / Il Napoli vive ore di trepidazione in attesa di due battaglie che saranno decisive per il suo futuro. La prima è imminente e si giocherà domani a San Siro, contro il Milan. Carlo Ancelotti, che ha lavorato nei giorni scorsi anche al ritorno al 4-3-3, sembra intenzionato a restare sul 4-4-2, abbottonandosi però molto più del solito.

Napoli, Ancelotti lavora su un ‘nuovo’ 4-4-2

Elmas, Allan, Zielinski e Fabian sono stati i calciatori provati in mezzo al campo: quattro centrocampisti puri (tutti quelli che gli azzurri hanno in rosa, tranne Gaetano) per tentare di blindare una difesa troppo fragile in questi mesi. Con Insigne e Lozano in attacco, i sacrificati sarebbero Callejon e Mertens. Se il belga è rientrato giovedì dalla Nazionale, lo spagnolo è rimasto a Castel Volturno durante tutta la sosta e non ha mai saltato un big-match da quando è in azzurro. La loro contemporanea esclusione potrebbe far pensare anche a una misura “punitiva”, che ci porta alla seconda battaglia di questi giorni.

Napoli, De Laurentiis prepara una ‘doppia’ multa

Lunedì, infatti, De Laurentiis comunicherà alla rosa le multe che ha intenzione di comminare per lo storico ammutinamento post Salisburgo e formalizzerà la richiesta di sanzioni presso il Collegio Arbitrale. Il tetto del 25% sullo stipendio mensile lordo può essere sfondato in caso di cumulo di infrazioni, raggiungendo al massimo il 50%. Le multe dovrebbero avere importi diversi in base al comportamento dei calciatori e, vista la complessità del caso, il Collegio potrebbe tardare anche oltre due mesi nel produrre il suo lodo.

Ma non è finita qui.

Il patron, infatti, potrebbe in seguito adire le vie legali anche per i danni d’immagine arrecati dall’ammutinamento, insistendo sulla cattiva pubblicità che lo stesso causerà al club per futuri acquisti in sede di calciomercato. In tal modo, colpirebbe ancora la tasca dei suoi calciatori attraverso i diritti d’immagine che lui stesso controlla per contratto, portando nelle casse della società circa 8 milioni di euro (2.5 dei quali arriverebbero dalle multe). I rumors sull’iniziativa legale di De Laurentiis sono giunti a diversi azzurri proprio alla vigilia della gara col Milan, rendendo l’ambiente ancora più elettrico.

Napoli, i giocatori pronti a chiedere scusa pubblicamente

I partenopei attendono il ritorno del presidente da Los Angeles (previsto per lunedì pomeriggio: al momento, la sua presenza a Liverpool è esclusa) per un confronto che stanno cercando da giorni: l’idea è di chiedere scusa (in molti lo hanno già fatto personalmente per telefono) assumendosi le responsabilità dell’accaduto anche pubblicamente, e tentare di evitare un’aspra battaglia legale che aumenterebbe senza dubbio la tensione a Castel Volturno. In fondo, siamo appena a novembre e il Napoli ha ancora una stagione intera da giocarsi: a chi gioverebbe il tutti contro tutti?

Mirko Calemme - Ciro Troise

