INTER ESPOSITO CONTE LUKAKU / Sebastiano Esposito si gode il momento: dalla Primavera alla Champions, saltando il Mondiale Under 17 per scelta di Antonio Conte. Il baby attaccante dell'Inter, al momento unica riserva dietro la coppia Lukaku-Lautaro, è stato catapultato in prima squadra balzando agli onori della cronaca come promessa per il futuro nerazzurro. Lui in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' racconta la sua emozione: "Forse ancora fatico a rendermi conto di cosa sta succedendo.

È accaduto tutto in così poco tempo: giocavo in Under 17 e ho debuttato in Primavera, giocavo in Primavera e mi allenavo in prima squadra, poi l'esordio in Europa League, quello in Champions, quello in Serie A…"

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, conferme sulla firma di Esposito: i dettagli

Inter, Esposito e l'investitura di Conte e Lukaku

Il futuro che corre in fretta, con Conte che fa affidamento anche su di lui vista l'emergenza in attacco: "Conte è impressionante, un allenatore straordinario". Lukaku l'ha preso sotto la sua ala protettrice: "Un ragazzo di un'umiltà fuori dal comune. Mi ha accolto nello spogliatoio come fossi il suo fratellino. Da lui ho solo da imparare, ma ho legato anche con D'Ambrosio, che fu allenato da mio padre ed è partito dalla Juve Stabia. Ci tengo che sappia quanto è importante per me".

Tutte le news sull'Inter: CLICCA QUI

E lui potrebbe diventare importante per tutto il calcio italiano con un possibile approdo in Nazionale anche in vista dei Mondiali 2022: "Piano. Se sono arrivato qui, è soltanto per aver fatto un passo alla volta".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Conte prepara l'Esposito-bis: un altro baby talento in rampa di lancio

Calciomercato Inter, ecco l'indizio: Matic esce allo scoperto