CALCIOMERCATO SERIE A JUVENTUS MILAN INTER ROMA MANDZUKIC IBRAHIMOVIC GIROUD KEAN / Si avvicina la sessione di calciomercato di gennaio. Nella sessione invernale, molte squadre proveranno a rinforzarsi adeguatamente, per aumentare la profondità della propria rosa o per porre rimedio a problemi emersi nella prima parte di stagione. In Serie A, attesi movimenti piuttosto importanti per tutte le big. La partita si gioca innanzitutto sulla sfida scudetto tra Juventus e Inter, che anche attraverso le mosse sul mercato delle trattative cercheranno di avvantaggiarsi sui rivali diretti. Cercano rinforzi, però, anche Milan, Roma e Napoli, che hanno alcuni aspetti da migliorare nelle rispettive rose per recuperare terreno in classifica. Il punto sulle trattative principali in vista del calciomercato di gennaio, dagli addii di Mandzukic ed Emre Can alla Juventus al ritorno di Ibrahimovic e Kean in Serie A.

Calciomercato Juventus, Mandzukic ed Emre Can verso l'addio

La Juventus, come detto, è pronta a sfidarsi con l'Inter, soprattutto per giovani talenti. Da Tonali a Kulusevski e Chiesa, il confronto tra Juventus e Inter è serrato su diversi nomi. Le piste più concrete in casa bianconera, al momento, portano però verso i nomi in uscita. Con la valigia, da tempo, c'è già Mario Mandzukic, che con Sarri in bianconero non ha trovato spazio ed è finito fuori rosa, in attesa dell'offerta giusta. Negli ultimi giorni, il nome di Mandzukic è stato accostato all'Inter Miami di Beckham, ma la destinazione più plausibile appare, come già da qualche settimana, quella inglese: il Manchester United ha bisogno di un attaccante come lui e il croato, dal canto suo, si sente ancora competitivo e in grado di fare la differenza in un campionato importante. Altro giocatore in uscita dalla Juventus è Emre Can, che non ha nascosto, nuovamente, la sua insoddisfazione per lo scarso utilizzo. A gennaio, Emre Can è nel mirino di Bayern Monaco, Borussia Dortmund, ma anche Manchester United. Con i 'Red Devils', come si vede, i fili possono intrecciarsi, e non è da escludere un vero e proprio asse di mercato che includa Pogba...

Calciomercato Milan, sfida a tre per Ibrahimovic

Un nome caldissimo in vista della sessione invernale, e non potrebbe essere altrimenti, è quello di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha lasciato i Los Angeles Galaxy, scatenando gli appetiti di numerose squadre europee.

Ma prende sempre più corpo l'idea di un ritorno in. Il Milan sogna una seconda avventura in rossonero per il 38enne, ma per i rossoneri c'è da fare i conti con l'interesse concreto di altre due squadre italiane. Il Bologna, con Di Vaio, ha avuto contatti in America con Raiola per l'affare Ibrahimovic , i rossoblu confidano nel rapporto tra Zlatan e il tecnico Sinisa. Ma c'è anche il Napoli, che come anticipato da Calciomercato.it ha già presentato un'offerta a Ibrahimovic . Presto per capire come andrà a finire, ma le probabilità di vedere Ibra a gennaio nel nostro campionato sembrano piuttosto alte.

Calciomercato Inter e Roma, obiettivo bomber: rotta su Giroud e Kean

L'Inter spinge per colpi importanti tra centrocampo e attacco, Antonio Conte è stato chiaro e vuole rinforzi di spessore. Più lontani, al momento, Rakitic e Vidal, l'Inter punta su Florenzi, in rotta con la Roma. Il polivalente giocatore giallorosso non è l'unica pista in mezzo al campo, salgono infatti le quotazioni di Rodrigo De Paul. E poi serve un colpo in attacco, c'è bisogno di un vice Lukaku credibile. L'obiettivo primario dell'Inter in questo senso è Olivier Giroud, anche se è una trattativa che deve ancora decollare. Situazione simile per la Roma, che in cima alla lista dei propri obiettivi ha quello di un vice Dzeko, in sostituzione di Kalinic, destinato all'addio. Roma che può riportare in Serie A Moise Kean, la cui avventura in Premier League con l'Everton non è stata fin qui esaltante. Occhio però anche al Milan, ugualmente interessato al bomber dell'Under 21.

