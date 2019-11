Calciomercato, ultimatum di Emre Can alla Juventus

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN - Dopo le parole di lunedì in cui esternava il suo malumore alla Juventus, Emre Can è tornato a parlare ieri sera in zona mista dopo la vittoria della Germania sull'Irlanda del Nord nell'ultima sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Il centrocampista tedesco ha mandato un chiaro messaggio al tecnico Sarri e a tutta la dirigenza bianconera in vista del mercato di gennaio: "Sono ancora un giocatore della Juve, ma è ovvio che non sono soddisfatto della mia situazione. Io continuo a lavorare al 100% per cercare di cambiare le cose: nessuno è contento di non giocare, ma per adesso la mia condizione a Torino è questa.

A gennaio devo pensare a cosa è meglio per me - ha chiuso l'ex Liverpool che teme di perdere il posto in Nazionale - Io mi vedo ancora alla, ma soltanto se la situazione cambierà".

Calciomercato Juventus, via Emre Can: scambio o cash

Difficile che il club bianconero possa cedere alle 'minacce' di Emre Can. L'ultimatum dato dal mediano teutonico, di contro, avvicina ancora di più la sua cessione. La Juventus ha fissato il prezzo del suo cartellino a 40 milioni di euro, nella speranza che possa scatenarsi un'asta al rialzo. Le piste più calde sono quelle che portano in Bundesliga, dove Emre Can è seguito da Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Non si esclude nemmeno che il tedesco possa rientrare in uno scambio con Rakitic al Barcellona oppure con Pogba al Manchester United. Staremo a vedere.

