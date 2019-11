CALCIOMERCATO JUVENTUS GRIEZMANN BARCELLONA DYBALA PSG - Tengono ancora banco le indiscrezioni che arrivano dalla Francia sul futuro di Paulo Dybala. Dall'addio in estate al possibile prolungamento del contratto con la Juventus, attualmente in scadenza nel 2022, ma non solo. L'uomo mercato del Paris Saint-Germain, Leonardo, sarebbe infatti molto interessato all'argentino, visto che Edinson Cavani dovrebbe lasciare il club francese, a gennaio o a giugno, visto il contratto in scadenza nell'estate prossima e Neymar continua a rifiutare le proposte di rinnovo, col Barcellona sempre sullo sfondo. E in questo triangolo, potrebbe inserirsi anche Antoine Griezmann. Arrivato nell'estate scorsa dall'Atletico Madrid, dopo il versamento della clausola rescissoria da 120 milioni di euro, il francese sta faticando ad imporsi con la maglia blaugrana e starebbe pensando di lasciare i catalani dopo una sola stagione. Ne è sicuro Eduardo Inda, giornalista spagnolo che dai microfoni de 'El Chiringuito', ha sparato la bomba: "Griezmann sta già pensando di dire addio al Barcellona". CLICCA QUI per tutti gli aggiornamenti di calciomercato.

Calciomercato Juventus, anche Griezmann per post Dybala?

Nella giornata di ieri, vi abbiamo parlato di tre possibili nomi per sostituire, eventualmente, Dybala nel caso in cui arrivasse un'offerta irrinunciabile per la Juve e per lo stesso calciatore nell'estate prossima. Da Sergio Aguero del Manchester City a Mohamed Salah del Liverpool, passando per l'opzione Malen del Psv Eindhoven con l'aiuto di Mino Raiola: sono queste le idee che potrebbero stuzzicare Fabio Paratici. Ma la situazione Griezmann è da tenere sotto controllo: il 28enne mancino, sotto contratto fino al 2024, in caso di addio potrebbe entrare prepotentemente nella lista degli obiettivi del club presieduto da Andrea Agnelli. Un ipotetico triangolo che vedrebbe 'La Joya' al Psg, Neymar al Barcellona e, appunto, Griezmann a Torino. Al momento si tratta solo di suggestioni, ma il valzer degli attaccanti è da tenere sotto controllo, da qui al giugno prossimo.

