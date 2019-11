CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Carlo Ancelotti sta vivendo sicuramente uno dei momenti più difficili della sua carriera. Il tecnico azzurro è chiamato in questi giorni a riportare serenità e pace in un ambiente che sembra essergli sfuggito di mano. Come raccontato in eslcusiva su Calciomercato.it, in casa Napoli si sta cercando di fare il possibile per ricucire lo strappo che si è creato tra giocatori e società, dopo il caos scoppiato nello spogliatoio al fischio finale della gara contro il Salisburgo.

Proprio Ancelotti, anello di congiunzione trae i suoi uomini, potrebbe giocare un ruolo chiave.

Calciomercato Napoli, l'annuncio di Duka: "Ancelotti andrà via"

Armat Duka, presidente della federcalcio albanese dal 2002, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere dello Sport', annunciando il possibile addio di Ancelotti dalla panchina azzurra: "Sarà Ancelotti ad andare via. Mi spiace per Carlo, sono un tifoso milanista, però da quanto so De Laurentiis sta già cercando un nuovo allenatore".

Calciomercato Napoli, Duka svela il futuro di Hysaj

C'è spazio anche per parlare di Hysaj, terzino albanese in scadenza di contratto con il Napoli e nel mirino della Roma da tempo, come confermato dallo stesso agente del giocatore. Ecco le parole di Duka: "Hysaj merita di giocare, non lascerà Napoli a gennaio. Poi a fi ne stagione il ragazzo potrebbe andare a giocare altrove, so che il contratto scade. Mi hanno detto che non è facile lavorare con De Laurentiis".

