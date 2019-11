CALCIOMERCATO ROMA / Durante la campagna estiva di calciomercato, la Roma ha mandato via alcuni giocatori in prestito, considerati ormai fuori dal progetto tecnico giallorosso, con la missione di garantirli maggiore spazio e visibilità. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza è pronta a raccogliere i frutti di questa linea societaria: potrebbe arrivare infatti nella prossima estate un tesoretto da 70 milioni di euro che andrebbe poi subito reinvestito sul mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Roma, il punto sui prestiti da Mancini a Smalling

Calciomercato Roma, da Olsen a Sadiq: il punto sui riscatti

In prima fila c'è Robin Olsen: il portiere svedese si sta mettendo in grande luce a Cagliari dopo l'annata deludente nella capitale e le dichiarazioni polemiche del suo agente. La dirigenza rossoblu così potrebbe valutare il riscatto, altrimenti si valuterà la cessione all'estero.

In Turchia parlano di un riscatto quasi certo delper dopo le parole del centrocampista francese che ha dichiarato di trovarsi bene nella sua nuova squadra. Sono 28 i milioni in ballo trae Roma per il riscatto di, al momento l'attaccante ceco non è ancora riuscito ad esplodere in Bundesliga. Quasi certi i riscatti di) e(Feyenoord), buone notizie anche dalla Spagna con il Granada pronto a confermare a fine annoper 4 milioni di euro. Se l'salirà in prima categoria scatterà ufficialmente il riscatto di 6 milioni di euro per(Partizan) potrebbe portare a fine anno 1,7 milioni di euro nelle casse giallorosse.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Roma, da Mariano Diaz a Kean: nuovo bomber per Fonseca

Calciomercato Roma, Florenzi via a gennaio. Il giocatore esce allo scoperto: gli scenari