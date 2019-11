Calciomercato Inter e Juventus, fissato il prezzo di Kulusevski

CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI JUVENTUS ATALANTA/ Dejan Kulusevski, duttile elemento di attacco a disposizione di Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, sta sorprendendo in quest'inizio di campionato di Serie A. Il giocatore della Nazionale svedese, che nei giorni scorsi ha parlato del suo futuro dal ritiro della selezione scandinava, ha infatti già totalizzato due reti e cinque assist diventando uno degli uomini calciomercato per le prossime finestre dei trasferimenti.

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Kulusevski, attualmente al Parma, ma di proprietà dell'Atalanta di Percassi, non dovrebbe muoversi nella sessione di mercato di gennaio.

Discorso differente per l'estate, dove la società orobica vorrebbe 40 milioni di euro per il cartellino del classe 2000.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, è sempre Juventus contro Inter: dall'assalto a Chiesa al retroscena Kulusevski

Calciomercato Inter e Juventus, il punto sulla corsa per Kulusevski

L'Inter vorrebbe bloccare subito Dejan Kulusevski, in modo da anticipare la concorrenza che potrebbe arrivare in estate. Uno dei club che si andrebbero ad inserire è la Juventus di Fabio Paratici. I bianconeri, da sempre attenti sui giovani prospetti, starebbero attualmente monitorando la situazione in attesa del momento giusto per l'assalto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, assalto al nuovo talento della Serie A!