CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ERIKSEN COUTINHO / Per Eriksen l'addio al Tottenham sembra scontato: Juventus e Inter sono da tempo sulle tracce del trequartista danese, in scadenza di contratto con gli Spurs. Come raccontato da Calciomercato.it, il Real Madrid è pronto all'assalto già a gennaio con il presidente Florentino Perez che ha stanziato 25-30 milioni per regalare il 28enne a Zinedine Zidane, anticipando così la concorrenza.

Un affare che obbligherebbe il club inglese a muoversi per sostituire il calciatore e, proprio dall'Inghilterra, arriva il nome sul quale avrebbe puntato il Tottenham.

Calciomercato, Coutinho al Tottenham per il dopo Eriksen

Il profilo ritenuto ideale per non far accusare la partenza di Eriksen è quello di Coutinho: il brasiliano, di proprietà del Barcellona, è attualmente al Bayern Monaco ma il suo riscatto (cifra intorno ai 120 milioni di euro) è in forte dubbio. Così, riferisce 'The Sun', potrebbero approfittare di un mancato acquisto a titolo definitivo da parte dei tedeschi, per far partire l'assalto all'ex Liverpool. Coutinho alla sua prima stagione in Bundesliga sta andando a corrente alternata, pagando anche le difficoltà della squadra: 15 partite e due gol, scivolato in panchina nelle due partite con Flick come allenatore, ieri confermato almeno fino a Natale.

