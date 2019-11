MILAN PAQUETA BRASILE ARGENTINA / Occasione sprecata e nuova bocciatura: anche con il Brasile Lucas Paqueta non mette fine al suo periodo nero. Altra prestazione sottotono per il brasiliano, sceso in campo contro l'Argentina con la maglia numero 10 vista l'assenza di Neymar: una investitura che sul campo non ha dato i frutti sperati visto che il trequartista del Milan è stato sostituito nell'intervallo dopo 45 minuti senza sussulti. Altra prestazione insufficiente quindi per Paqueta che continua la sua crisi di rendimento.

Milan, l'autunno nero di Paqueta

Il brasiliano, approdato in Italia lo scorso gennaio con un ottimo avvio agli ordini di Gattuso, quest'anno sembra aver perso la rotta: sia con Giampaolo che con Pioli è stato quasi sempre impiegato (10 partite su 12, con un'assenza per problemi fisici) ma non è mai riuscito a incidere.

Si giustifica anche così il ruolino che lo vede sempre sostituito quando mandato in campo dal primo minuto, con il suo score personale che recita 0 gol e 1 assist, decisamente un'involuzione di rendimento rispetto ai primi sei mesi italiani.

Calciomercato Milan, 'tesoretto' Paqueta: Leonardo attento

Così non sorprende vedere che il nome del brasiliano, 22 anni, finisce anche al centro di voci di calciomercato: la sua possibile cessione rappresenterebbe sicuramente un fallimento per il Milan ma potrebbe trasformarsi anche in un tesoretto da sfruttare per rendere la rosa più funzionale al progetto Pioli. Tra le possibili pretendenti sicuramente il Paris Saint-Germain di Leonardo, proprio il dirigente ex Milan lo ha portato in Italia e ora potrebbe provare a portarlo in Francia per rilanciarlo.

