CALCIOMERCATO NAPOLI IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic ha salutato i LosAngelesGalaxy e vorrebbe chiudere la carriera in Italia. Il rapporto con Carlo Ancelotti e le dichiarazioni su Napoli e la passione dei tifosi azzurri hanno infiammato nei mesi scorsi lo scenario che porterebbe Ibrahimovic dalle parti del 'San Paolo'. Ancelotti lo considera anche un possibile prezioso alleato nella gestione dello spogliatoio e qualche settimana fa il Napoli ha presentato una proposta ad Ibra: ingaggio di 5 milioni fino a fine stagione e altri 5 per la prossima annata in caso di qualificazione in Champions.

Calciomercato Napoli, i dettagli sull'affare Ibrahimovic

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la pista al momento è bloccata, in stand-by per il caos che regna in casa Napoli dopo l'ammutinamento nella notte della sfida contro il Salisburgo. Un momento di grande difficoltà che coinvolge anche lo stesso Ancelotti che ha incassato la fiducia di DeLaurentiis ma su cui ci sono delle riflessioni in atto in vista del percorso fino alla gara contro il Genk del prossimo 10 dicembre. Con il Napoli in stand-by, la pista più concreta per Ibra è il Bologna, la trattativa è in corso.

