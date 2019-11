CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN MATUIDI SCADENZA CONTRATTO BENTANCUR ALLAN POGBA RAKITIC - Porte girevoli a centrocampo per la Juventus. Sono tante le voci, alimentate dall'ormai prossimo mercato di gennaio, che riguardano la squadra bianconera. Gli uomini di Maurizio Sarri, in testa al campionato di Serie A con un punto di vantaggio sull'Inter del grande ex Antonio Conte e già qualificati agli ottavi di Champions League con due gare di anticipo, stanno conquistando punti su punti, anche se il gioco ancora latita. In più, al ritorno dagli impegni con le rispettive Nazionali, ci sarà da risolvere la grana Cristiano Ronaldo: il portoghese, sostituto durante Juve-Milan, non l'ha presa bene fiondandosi direttamente negli spogliatoi. Dal Portogallo arrivano notizie confortanti sul suo stato di salute che smentiscono, parzialmente, i problemi fisici dei quali ha parlato Sarri al termine della partita. Ma, come detto, c'è anche il calciomercato ad infiammare il clima in casa bianconera. CLICCA QUI per tutti gli aggiornamenti sulla Juve.

Calciomercato Juventus, da Emre Can a Matuidi e Bentancur: le mosse in uscita

La situazione che fa più discutere è quella relativa ad Emre Can. Arrivato nell'estate del 2018 a parametro zero, dopo la fine dell'esperienza al Liverpool di Jurgen Klopp, il tedesco è stato escluso dalla lista dei giocatori utilizzabili per la Champions League (insieme a Mario Mandzukic) e non ha nascosto la delusione. In Serie A, il centrocampista è stato utilizzato col contagocce e si fanno sempre più insistenti le voci su un suo possibile addio a gennaio. Sulle sue tracce è segnalato il Barcellona, che dovrebbe liberare posti in quel reparto, una voce che ritorna dopo le indiscrezioni dell'estate scorsa. Sirene anche dalla Premier League per lui. Discorso diverso, invece, per Blaise Matuidi.

Il 32enne francese, in scadenza di contratto nel giugno 2020, è un punto fermo della squadra di Sarri e, con ogni probabilità, a breve si discutere del prolungamento col suo manager, Mino. Infine, occhi puntati su Rodrigo. Il 22enne uruguaiano sta trovando sempre più spazio in questa parte di stagione e la Juve ha fatto capire di voler puntare su di lui, rinnovandogli il contratto nel giugno scorso fino al 2024. Nonostante questo, il Barcellona appare interessato all'ex Boca Juniors visto che, come detto, dovrebbe far spazio in mediana con alcune cessioni tra gennaio e giugno.

Calciomercato Juventus, da Rakitic ad Allan e non solo: le idee per rinforzare il centrocampo

Ivan Rakitic è l'indiziato principale a lasciare il Barcellona a gennaio. Lo stesso giocatore ha espresso tutta la sua delusione per lo scarso, se non nullo, utilizzo da parte del tecnico Ernesto Valverde. Come riportato ampiamente da Calciomercato.it, i catalani intendono cedere sì il calciatore nel mercato di riparazione, ma solo a titolo definitivo e per una cifra che si aggira sui 30/35 milioni di euro. Numeri importanti, soprattutto a metà stagione, senza dimenticare la concorrenza dell'Inter, che segue anche l'ex bianconero Arturo Vidal, sempre in forza al club spagnolo. Per quanto riguarda Allan, le ultime vicissitudini che si stanno vivendo a Napoli, potrebbe portare ad un addio del brasiliano a fine stagione, mentre appare complicato un addio nei prossimi mesi a causa anche delle richieste del presidente Aurelio De Laurentiis. Ad agosto, infatti, i 90 milioni di euro offerti dal Paris Saint-Germain non sono stati sufficienti per strappargli l'ex Udinese. Mentre torna sempre di moda, a cadenza regolare, la voce relativa a Paul Pogba del Manchester United, è spuntata in queste ore la suggestione Fabian Ruiz. Lo spagnolo del Napoli è fortemente nel mirino del Real Madrid che sarebbe pronto ad investire ben 80 milioni di euro per il 26enne ex Betis Siviglia. Tra gennaio e giugno prossimo molte cose potranno cambiare, ma la Juventus si prepara ad investire pesantemente sul centrocampo.

