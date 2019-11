NAPOLI INFORTUNIO MILIK / Piove sul bagnato per il Napoli: i problemi che sta attraversando la squadra azzurra attirano altre difficoltà e così dalla Polonia c'è la conferma dell'infortunio di Arek Milik.

L'attaccante ex Ajax è stato autorizzato a lasciare il ritiro della propria nazionale per far ritorno in Italia a causa di una lesione muscolare addominale come comunicato dal portavoce della rappresentativa polacco Jakub: un rientro chiesto proprio dal Napoli che sottoporràad ulteriori accertamenti per capire l'entità del problema che il calciatore si porta dietro ormai da tempo e soprattutto per definire una tabella per le terapie e soprattutto i tempi di recupero.

Un problema non di poco conto per Ancelotti che negli ultimi tempi aveva avuto in Milik uno dei migliori realizzatori, nonostante le critiche e alcuni errori sotto porta. Se lo stop dovesse essere lungo, il Napoli dovrà fare i conti con una minore possibile di scelta in attacco con Mertens, Llorente e Lozano a spartirsi i due posti disponibili, considerato che Insigne nelle ultime uscite ha giocato quasi sempre sull'esterno.