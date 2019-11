JUVENTUS SANTOS RONALDO / A distanza di tre giorni dalla sostituzione che ha fatto così tanto discutere praticamente in tutto il mondo in Juventus-Milan, il caso Ronaldo continua a occupare le prime pagine non solo in Italia: anche nel ritiro della Nazionale portoghese la reazione di CR7 è l'argomento del momento ed inevitabili sono arrivate le domande nella conferenza stampa del commissario tecnico Fernando Santos.

Il tecnico prima ha risposto a 'Sport Tv': "Non so ciò che si dice in Italia, le indiscrezioni qui non arrivano in maniera forte né per me, né per la squadra, né per Ronaldo.

E' motivato come sempre, è un professionista fantastico: non so come si possa mettere ancora in discussione Ronaldo". Alle domande successive in conferenza, Santos è sbottato: "Non sono qui per parlare di Ronaldo ma di Portogallo-Lituania: Cristiano è qui, è stato convocato, sta bene e giocherà. Non risponderò più a domande su di lui".

