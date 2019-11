CALCIOMERCATO MILAN UFFICIAL SUSO / Novità importanti legate al futuro di Suso. L'attaccante spagnolo, protagonista di un avvio di stagione alquanto deludente, non sarà più seguito da Alessandro Lucci. E' stato lo stesso agente, sui propri canali ufficiali di Instagram, ad annunciare la separazione: "Abbiamo vissuto anni positivi, affrontando nuove sfide e vivendo emozioni vere dal punto di vista sportivo e umano. Ora le nostre strade professionali si separano, ma la stima per il calciatore e per l’uomo rimarrà immutata. In bocca al lupo Jesus per la tua carriera e per la tua vita fuori dal campo; è stato un piacere condividere questa esperienza insieme. Alessandro Lucci".

Dietro alla separazione potrebbe esserci il mancato addio aldurante il calciomercato estivo. Adesso le cose potrebbero cambiare. Il club rossonero è in attesa di conoscere il nuovo agente per capire con chi discutere del futuro di Suso. Nell'ultimo periodo si è parlato di rinnovo ma l'idea cessione resta sempre viva. Attenzione allae alle piste che portano all'estero. In Inghilterra, dove non manca di certo la disponibilità economica, squadre comepotrebbero essere interessate.

