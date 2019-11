CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN / In questi anni la Juventus ha piazzato diversi colpi a parametro zero. Solo nello scorso calciomercato estivo sono giunti 'gratis' - al netto di commissioni e bonus alla firma - nella Torino bianconera ben due calciatori di livello internazionale: parliamo ovviamente di Ramsey e Rabiot. Ne arriveranno sicuramente degli altri nelle stagioni a venire, già magari nella prossima.

In tal senso occhio a, brasiliano in scadenza di contratto con ile checonosce molto bene per averlo avuto a Londra.

A conoscerlo ancora meglio è però Mircea Lucescu, che lo allenato per ben sei anni (dal 2007 al 2013) allo Shakhtar Donetsk. E' proprio l'ex tecnico di Pisa e Inter, la cui ultima esperienza è stata alla guida della Turchia, a 'sponsorizzare' e 'consigliare' alla Juve l'ingaggio del 31enne dai microfoni di 'Tuttosport': "A Willian farebbe bene cambiare aria dopo tanti anni a Londra - ha detto - Il club bianconero sarebbe l'ideale per lui". Vediamo se Paratici e company gli daranno ascolto...