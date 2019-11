Calciomercato Inter, da Darmian a Kostic: l'esterno dipende da Asamoah

CALCIOMERCATO INTER ULTIME DARMIAN KOSTIC / Il centrocampista e il vice-Lukaku sono le priorità del mercato di gennaio per l'Inter che però non scarta neanche l'ipotesi di arrivare ad un laterale per allungare la batteria di esterni a disposizione di Antonio Conte. Piace sempre Darmian, mentre si tiene d'occhio la situazione di Florenzi a Roma.

Ma con D'Ambrosio al rientro, Candreva rinato e Lazaro in rampa di lancio, i radar nerazzurri sembrano spostarsi più che altro sulla corsia mancina. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Tutto dipenderà dalle condizioni di Kwadwo Asamoah: il ginocchio del ghanese non è al top e se non dovesse dare garanzie, si interverrà con un rinforzo in quella parte del campo appunto, considerando che Dimarco non è nei piani e Biraghi deve ancora convincere. I nomi? Secondo 'Tuttosport' quelli caldi portano a Marcos Alonso e Emerson Palmieri del Chelsea, ma attenzione anche a Kostic dell'Eintracht Francoforte cercato pure in estate.