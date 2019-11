Mondiali Under 17, Italia-Brasile 0-2: il sogno azzurro finisce ai quarti

MONDIALI UNDER 17 ITALIA BRASILE / È una buona Italia, ma non basta e il Mondiale Under 17 si chiude ai quarti di finale per la selezione del Ct Nunziata. Allo stadio di Goiania passano i padroni di casa del Brasile con un secco 2-0, ma sono molti i rimpianti per gli azzurrini che comunque tornano a casa a testa alta.

I verdeoro, che non si erano qualificati per la competizione e hanno beneficiato del cambio di sede in seguito alle inadempienze del Perù, appaiono tutt'altro che irresistibili, ma dopo 6' vanno in vantaggio con. Da lì inizia a macinar gioco l'Italia che quando sembra poter acciuffare il pareggio, subisce invece il 2-0 di Peglow. Partita chiusa e Brasile in semifinale dove affronterà lache ha demolito la Spagna con un sonoro 6-1. Clicca qui per restare aggiornato.