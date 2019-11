Roma, caso Florenzi: retroscena e ultime di CM.IT

FLORENZI ROMA / Alessandro Florenzi ritrova la Nazionale, nonostante un periodo da spettatore con la maglia della Roma. "Non è un problema, si è riposato e sarà più fresco, è un giocatore importante: può ricoprire diversi ruoli", ha spiegato oggi il ct Roberto Mancini in conferenza stampa. "E' un'opzione per noi, è importante sapere che è sempre a disposizione", ha invece precisato il tecnico Fonseca, alla vigilia della trasferta di Parma che verrà ricordata anche per la sesta panchina consecutiva dell'esterno giallorosso. Una sonora bocciatura che aveva fatto pensare ad uno screzio tra il tecnico e il giocatore. O a qualche episodio extramcampo. Ma - secondo indiscrezioni di Calciomercato.it - si tratta solo di scelta tecnica: l'allenatore giallorosso non ritiene Florenzi un terzino affidabile.

Calciomercato Roma, Florenzi in discussione

Pertanto gli preferisce giocatori in grado di garantirgli maggiore copertura come(adattato),o il giovane. Il futuro del calciatore di Vitinia resta così in discussione.

Già in estate alcuni intermediari avevano provato a sollecitare alcune proposte dall'Italia e dall'estero. Ma nessun club si è dimostrato realmente interessato alle prestazioni dell'azzurro. Di certo, se Florenzi continuerà ad essere ignorato dal tecnico della Roma, il suo prezzo potrà abbassarsi ulteriormente fino a circa 12-15 milioni di euro.

