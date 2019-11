p>JUVENTUS CASO RONALDO MANCINI / Robertoha risposto anche sul 'caso' Ronaldo nella conferenza stampa in quel di Coverciano in vista degli ultimi due impegni contro Bosnia e Armenia valevoli per le qualificazioni a Euro2020 : "Non conosco ciò che è successo ieri, ho solo letto, ma credo che i calciatori debbano avere sempre rispetto per allenatori e compagni di squadra - le parole del Ct dell'- Certo qualche volta si può avere un comportamento non proprio in linea: può capitare ma chi compie questo comportamento sa che ha sbagliato e chiederà scusa. Non sono cose così gravi, né per i calciatori giovani che per i più esperti", ha concluso.

