p>CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS CALLEJON / Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la volontà delin vista delle prossime finestre di mercato sarebbe quella di allontanare i capi dell'ammutinamento verificatosi dopo la partita di Champions League contro il. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Il primo nome sulla lista è quello di Dries Mertens: il belga si è offerto all'Inter, la dirigenza nerazzurra al momento è dubbiosa si per il mercato di gennaio che per quello di luglio prossimo. Callejon potrebbe sbarcare in Cina, Rafa Benitez lo porterebbe volentieri al Dalian Yifang e l'impressione che arrivi a fine anno in scadenza .Le posizioni di Insigne e Koulibaly non sono più blindate, il capitano potrebbe salutare per 40 milioni di euro. Ghoulam e Hysaj sul piede di partenza, Allan, dopo la disavventura vissuta dalla sua famiglia, farà di tutto per lasciare la città. De Laurentiis non guarderà in faccia a nessuno, soprattutto a coloro che gli hanno voltato le spalle proprio nella stagione programmata per vincere.