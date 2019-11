JUVENTUS MILAN PIOLI / Stefano Pioli si rammarica per il ko di misura in casa della capolista Juventus. Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa al termine del match: "Abbiamo sviluppato bene la gara, soprattutto nel primo tempo.

Poi abbiamo perso qualche distanza, abbiamo dato più campo alla Juve. Avevamo tutto da guadagnare, un risultato positivo avrebbe significato tanto questa sera. Non siamo stati leggeri, non è vero che non avevamo nulla da perdere. Serve migliorare in certe situazioni, come in occasione del gol. Ci manca poco per vincere le partite: dobbiamo essere preoccupati per la classifica, bisogna crescere ancora e farlo in fretta".