JUVENTUS MILAN SARRI RONALDO / La Juventus batte il Milan 1-0 e si riprende la vetta della classifica. Una gara caratterizzata dalla reazione di Ronaldo alla sostituzione e proprio su questo si è soffermato maggiormente Maurizio Sarri nel post gara parlando a 'Sky': "Siamo stati disposti a soffrire, lo spirito era quello giusto. Dovevamo fare meglio come qualità, nella prima parte della partita abbiamo concesso spazi ma la voglia di vincere e di sacrificarsi è stata espressa ad alti livelli e questa è importante".

TIRI CONCESSI - "Il Milan ha tirato in porta ma sono state quasi tutte occasioni da fuori area. A livello difensivo è stata una buona partita. Loro hanno fatto una partita di livello superiore a quelle precedenti".

HIGUAIN - "Sta diventando fondamentale anche se segna meno rispetto al solito. Sa dialogare come i compagni di reparto, si sacrifica, è disposto all'assist".

RONALDO - "Non è un problema. Bisogna ringraziarlo per aver giocato con condizioni fisiche non eccezionali, poi l'ho sostituito perché non mi sembrava che stessa benissimo. Prima di tutto c'è che si è messo a disposizione nonostante le condizioni non eccezionali e ha fatto una sacrificio per esserci, se poi si arrabbia per la sostituzione fa nulla.

Mi sento coraggioso? No (ride, ndr). Perché non è più lui? Non credo sia l'età: nell'ultimo mese ha avuto questo problemino al ginocchio e ha un piccolo risentimento. Quando gioca va incontro a squilibri, a dolori: è in un momento in cui non può allenarsi più di tanto, ha difficoltà in cui calcia. E' un acciacchino che lo sta condizionando".

POSSIBILE MULTA - "Ci vuole un pizzico di tolleranza per un giocatore che sta cercando di dare tutto. C'è un codice che tollera cinque minuti di nervosismo. Ad un allenatore fa piacere vedere un giocatore che si arrabbia per la sostituzione".

GIOCO - "Sicuramente quando si fanno 7 partite in 21 giorni alle ultime non arrivi brillante: non è l'aspetto fisico, arrivi scarico più mentalmente che fisicamente. La squadra sta facendo di tutto per migliorare, abbiamo tanti passi in avanti da fare ma lo spirito che ho visto stasera mi è piaciuto".

