INTER VERONA JURIC / Verona sconfitto in rimonta ma a testa alta contro l'Inter di Conte. Questo il commento di Ivan Juric ai microfoni di 'Sky Sport': "Abbiamo dato il massimo per il nostro momento. Nella ripresa avremmo potuto alzarci di più in avanti e fare meglio nelle ripartenze. Nel primo tempo ne abbiamo fatte alcune buone, mentre nel secondo ci voleva più qualità. Ma l'Inter è una squadra forte, per noi era difficile. L'1-1? Non mi vorrei attaccare a questo, ma mi sembra che a Candreva la palla gli sia scivolata nel fallo laterale.

Dispiace prendere gol così, con un eurogol di, ma ho poco da rimproverare ai miei ragazzi".

Sulla differenza tra Inter e Juventus: "L'Inter è una squadra completamente diversa dalla Juventus: la Juve è più forte tecnicamente, l'Inter è tosta e concede meno. Comunque nel secondo tempo ci è mancata qualità".

