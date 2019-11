Serie A, Brescia-Torino 0-4: Mazzarri riparte con Belotti e Berenguer

SERIE A BRESCIA TORINO BELOTTI BERENGUER / Netta vittoria per 4-0 per il Torino in casa del Brescia, nel primo match del sabato della 12a giornata di Serie A. Strada spianata, per i granata, nel primo tempo, dalla doppietta di Belotti (17' e 26') su rigore, per due falli di mano di Cistana e Mateju. Poco dopo, proprio Mateju lascia anche i suoi in 10 per doppia ammonizione (41'). Nel secondo tempo, dopo una clamorosa occasione sprecata da Verdi, fiammata del Brescia che ha tre occasioni per riaprire la partita, ma Sirigu è bravo in pochi minuti ad opporsi ad Ayè, Spalek e Magnani.

Poi Belotti va più volte vicino alla tripletta personale, le altre reti del Torino portano invece la firma del subentrato, con una bella girata (75') e in fuga solitaria in contropiede (81'). Pessimo esordio persulla panchina del Brescia, che rimane all'ultimo posto in classifica, ossigeno perche ritrova i tre punti dopo sei gare senza vittoria.

BRESCIA-TORINO 0-4: 17' rig, 26' rig. Belotti, 75', 81' Berenguer

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 29, Inter 28, Roma 22, Atalanta 21, Cagliari 21, Lazio 21, Napoli 18, Fiorentina 16, Verona 15, Parma, Torino** 14, Udinese 13, Milan e Sassuolo 13, Bologna** 12, Lecce 10, Genoa 8, Sampdoria 8, Brescia 7, SPAL 7.

*Una partita in meno

**Una partita in più