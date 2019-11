CALCIOMERCATO BAYERN MONACO WENGER RUMMENIGGE / Il Bayern Monaco, che oggi scenderà in campo alle18:30 contro i rivali del Borussia Dortmund, deve ancora individuare il nuovo tecnico che possa sostituire in maniera definitiva Niko Kovac dopo aver provvisoriamente affidato la panchina a Flick, che in realtà potrebbe ancora essere in lizza per restare.

Tra i nomi più in voga c'è quello di Arseneche nei giorni scorsi sembrava però essere allontanato dalla stessa società tedesca con tanto di presunto colloquio con Rummenigge.

Proprio a tal proposito è intervenuto l'ex allenatore dell'Arsenal che ai microfoni di 'BeiNSport' ha spiegato la situazione: "Mercoledì pomeriggio mi ha chiamato Rummenigge. In quel momento non potevo rispondere ma per educazione l'ho richiamato. Era in auto, stava andando a vedere la partita con l'Olympiacos. Abbiamo parlato per 4-5 minuti al massimo, mi ha detto che hanno affidato la panchina a Flick per due partite e mi ha chiesto se fossi interessato visto che stanno cercando un allenatore. Gli ho risposto che avevo bisogno di pensarci e abbiamo deciso insieme che ci sentiremo la prossima settimana visto che sarò a Doha fino a domenica. La vera storia è questa qui. Il Bayern è a una svolta. Hoeness, un uomo chiave per il club, sta per andare via, Rummenigge lo farà fra un anno, sembra che il futuro sia incerto. E oggi il club, che èsempre stato molto discreto nel gestire questo genere di cose, è esposto a voci che arrivano da tutte le parti".