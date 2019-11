CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND / Herlijng Braut Haaland, attaccante norvegese classe 2000 del Salisburgo, è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati delle prossime finestre di mercato.

E non può essere altrimenti, visti i 7 gol fin qui realizzati che lo consacrano al momento come capocannoniere della Champions League. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

L'interesse della Juventus è noto ormai da tempo, la dirigenza bianconera ha persino mandato un osservatore per visionare le prestazioni del classe 2000 al San Paolo nell'ultima sfida di Champions tra Napoli e Salisburgo. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', la valutazione del club austriaco è di 90 milioni di euro ma la Vecchia Signora si è mossa già in segreto, avviando già i contatti e incontrando Mino Raiola, forte degli eccellenti rapporti con il procuratore italo-olandese. L'agente ha incontrato anche il Napoli, il Manchester United è molto interessato ma i cattivi rapporti con Raiola per la mancata cessione di Pogba, non fanno decollare la trattativa. E così la Juve si è inserita con prepotenza.